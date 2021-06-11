日人最擔心中國威脅　歐美意見分歧

美國總統拜登訪歐，七大工業國集團（G7）峰會周五（11日）舉行前夕，關注全球安全政策事務的慕尼黑國家安全會議（MSC）公布最新安全指數，面對中國崛起的威脅，在G7和金磚五國（BRICS）中，以鄰近中國的日本民眾最擔憂，美國民眾的憂慮程度亦高企。

MSC在報告中重點介紹新出爐的慕尼黑安全指數，透過訪問G7成員國美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本，以及金磚五國中國、巴西、俄羅斯、印度、南非共約1.2萬名民眾，用0至100分表現受訪者對某種威脅主觀感知的統計指數，其中100代表威脅感最高。當中根據5大問題得出結果，包括覺得某國對本國帶來的風險、過去一年相關風險的增減、風險帶來的損害、風險實際發生的可能性、本國對相關風險的準備程度。

有關中國崛起的威脅，日本民眾最擔憂，達70分；其後依次為南非（68分）、加拿大及印度（60分）、美國（58分）、巴西（56分）、英國（52分）、意大利及法國（49分）、德國（45分），俄羅斯民眾則最不擔憂，只有21分。美國民眾把中國崛起視為第二大威脅，第一是網絡攻擊。但在中國受訪者看來，美國則是第一大威脅，達44分，其次是氣候變化（37分）及新冠疫情（35分）。

MSC主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）指出，各國在看待中國時存在意見分歧，雖然美國民眾把中國威脅放得較高，但德國民眾對同樣威脅則放在較後。他呼籲，美歐與志同道合的國家一起，必須在與中俄等大國的關係中找到競爭與合作的平衡。報告亦指出，中國的風險意識低於世界其他地區，可能反映中國人對自己國家的實力有信心，並堅信國家已做好應對風險的準備。

● 對中國威脅的安全指數

日本：70

南非：68

加拿大：60

印度：60

美國：58

巴西：56

英國：52

意大利：49

法國：49

德國：45

俄羅斯：21