馬拉松遇極端天氣21死事故　27名官員被問責

甘肅白銀市景泰縣上月22日舉行馬拉松百公里越野賽，期間因遇暴雨、冰雹等極端天氣，導致21死8傷。市政府周五（11日）舉行新聞發布會，指27名公職人員被問責，其中白銀市政協前副主席、景泰縣委前書記李作璧需負主要領導責任，但在近日已自殺身亡，當局不再給予處分。另對此事有直接責任的主辦公司5名負責人，檢方已批准逮捕。

調查報告顯示，比賽過程中，遭遇大風、降雨和降溫等天氣，主辦方等組織管理不規範、營運執行不專業，導致重大人命傷亡的公共安全責任事件。除天氣因素外，主辦機構的風險防範意識不強、賽道補給點設置不合理、未採取加強和改善通訊條件的措施等工作原因，導致慘劇發生。

調查組認為，主辦方甘肅晟景體育文化發展有限公司對此事的發生負有直接責任，負責人張小燕等人被正式批准逮捕，由司法機關追究其刑事責任。賽事主辦方、承辦方、協辦方等共16個機構需要負責。被問責的公職人員中，有5人為省級幹部，包括市委書記蘇君，市委副書記、市長張旭晨和副市長高雲翔，分別被政務警告、政務記過處分和黨內嚴重警告。