台總統專機走私香煙案　國安局2官員判囚逾10年

台灣的蔡英文總統隨扈於2019年利用專機和特遇通關走私香煙返台，包括華航前副總經理邱彰信，國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人被起訴。台北地方法院周五（11日）依貪污等罪，判處吳宗憲有期徒刑10年4個月、張恒嘉有期徒刑10年2個月，均褫奪公權10年，全案可上訴。

法院裁定，涉案國安局人員均犯《貪污治罪條例》的以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，除了吳宗憲、張恒嘉獲上述重判，上士劉尊彰被判7年、褫奪公權7年；押車官黃柏維、司機李君偉、特勤人員潘秉忠、葉信宏，均判處6年4個月徒刑、褫奪公權6年；司機張家維判刑6年2個月、褫奪公權6年。

另外，法院依《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪，判處負責買煙的國安局上校林志建6個月有期徒刑、罰款18萬元（新台幣，下同，約5萬港元）、緩刑2年、繳稅33萬元（約9.3萬港元）；跟吳宗憲買煙的櫃枱員工劉品纖被判6個月徒刑、罰款18萬元。邱彰信被判2年8個月徒刑；于堯判2年半徒刑。同樣是華航空品處的員工陳穎彥獲囚2年，空品處組長黃川禎依《貪污治罪條例》幫助以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，判囚5年4個月、褫奪公權5年。

蔡英文2019年7月結束外訪返台，隨即爆出多名隨扈利用專機、特遇通關等方式，非法攜帶逾萬條香煙返台，市值超過600萬元（約169萬港元）。台北地院認為，吳宗憲等8人均為國安局人員，職司總統維安等重要任務，竟濫用特權，利用專機出訪公務行程的便利，超額訂購免稅煙品，再將其混入卸載的專機行李，以公務車輛載運出關，漠視法令規定、公器私用，侵害國家稅收、破壞社會大眾信賴，嚴重損害國家形象。