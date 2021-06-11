內地代理兜售新樓盤　索500萬人民幣茶水費

內地嚴打炒樓，但上海近日有地產代理向買家兜售位於徐匯濱江區的新樓盤「尚海灣豪庭」，聲稱手上有內部房源，暗示只要多付500萬元人民幣（約616萬港元）的「茶水費」，便有機會與開發商直接洽談簽訂買賣合約。

張女士（化名）向內媒爆料稱，代理推介2個單位，面積各103和155平方米，包含茶水費後售價分別為1,780萬（約2,193萬港元）和2,900萬（約3,573萬港元），與早前開盤的售價比較，足足多418萬元（約515萬港元）。另一名本月初打算購買該樓盤二手單位的買家王文（化名），也從代理聽聞有需要付茶水費的房源，每套要加價500萬元。代理表示，交茶水費是為了給雙方一個保障，又強調正常情況下7月便可交樓。

記者曾就茶水費一事，聯絡樓盤的開發公司的母公司恒盛地產控股有限公司，但未獲回覆。記者於是聯絡徐匯區房管局市場科，相關工作人員表示新樓絕不容許收所謂茶水費，該局將盡快核實。記者其後再以張女士朋友的身份致電代理，惟對方改口稱，部分單位是開發商抵押給施工方的「工抵房」，所以施工方轉賣時或附加部分費用。

記者發現，該樓盤於今年3月首批認購過程中，部分單位無法如期交樓，當時開發商解釋因為資金緊張致工程延誤，交樓時間需押後至2024年6月底。當中受影響的單位，與代理游說王文購買的單位在同一幢，可見明顯存在矛盾。有地產業內人士稱，一些房企為了在開盤前回籠資金，會以不同形式向買收取一筆額外費用，但都是明令禁止的非法活動。今年2月，上海市、區房屋管理、市場監管及公安局等部門，曾約談當地房地產代理機構，便特別要求新建住宅項目上市時，不得以承諾「保證買到」收取所謂茶水費。