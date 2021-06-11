楊潔篪今與布林肯通話　斥美將新冠溯源政治化

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周五（11日）在北京應約與美國國務卿布林肯通電話，雙方提到台灣、新冠病毒溯源等問題。楊潔篪敦促美方慎重妥善處理涉台問題，同時不要將病毒溯源問題政治化，並希望努力推動兩國關係重回正確發展軌道。今次是兩人自今年3月在美國阿拉斯加會面後再次對話。

楊潔篪表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，重申台灣是中國不可分割的一部分，中方堅定不移捍衞國家主權和領土完整。他敦促美方要恪守一個中國原則，以實際行動維護中美關係大局和台海穩定。在病毒溯源方面，楊潔篪指中方反對任何借疫情問題，對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。他批評美方有人編造散布「武漢實驗室洩漏病毒」的言論，中方對此表示嚴重關切。

楊潔篪又提到，尊重主權是實現人權的前提，美方應解決好國內的嚴重侵犯人權問題，不要以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政。他重申對話合作應當是中美關係的主流，中方致力與美方實現不衝突不對抗，以雙向互利及平衡解決彼此關切。

布林肯則表示，美中近期一系列接觸對雙邊關係有利，期待與中方增加各層級接觸和交流，並希望保持在重要國際地區問題上溝通協調。