美澳軍艦南海演習一周　演練實彈射擊

美國海軍神盾驅逐艦威爾伯號（USS Curtis Wilbur）、澳洲皇家海軍護衞艦巴拉臘特號（HMAS Ballarat）於周日（6日）至周五（11日），在南海舉行近一周軍事演習，演練聯合實彈射擊、海上行動及直升機跨甲板飛行等。

美國海軍第71特遣隊指，艦艇不但磨練先進航海技能，同時根據國際法在區內執行日常行動，演習展示美國海軍與志同道合的地區夥伴合作，維護南海的國際秩序。照片所示，威爾伯號以艦炮射擊目標，隸屬巴拉臘特號的MH60R海鷹反潛直升機飛至威爾伯號上空，展開高難度的滯空加油。演習期間，兩艦由美國海軍補給艦大號角號（USNS Big Horn）補給。

威爾伯號艦長梅西（Anthony Massey）表示，與共享相同價值及利益的澳洲盟友合作，感到十分高興，強調雙方密切協調及互相支持，表明繼續的決心和承諾維護印度太平洋地區自由開放，促進地區的安全與繁榮。巴拉臘特號艦長皮薩尼（Antony Pisani）稱，演習建基於兩國海軍強大而持久的夥伴關係上，表明雙方維持安定海洋環境的承諾。

此外，北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）稱，美國空軍一架RC135U電子偵察機，周五由沖繩起飛後，經巴士海峽進入南海，沿廣東省外海飛往海南省西部，逼近北部灣後折返。

SCSPI指，20年前中美軍機相撞意外前，美國海軍一架EP3電子偵察機曾以類似航線在南海飛行。有軍事網站指，解放軍近日在北部灣附近演習，因此RC135U是前往搜集情報。