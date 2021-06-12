端午假期加強省界檢疫　廣州佛山出省車輛全數受檢

內地周六（12日）起迎來一連3日的端午假期，惟因應廣東省新冠疫情仍未完全受控，省政府周五（11日）宣布，加強對省內﹑特別是廣州及佛山的出省人士及車輛查驗，要求在通往鄰省的關口一車不漏地檢查，出省人士需提供72小時內的無確診證明，及出示健康碼；而來自廣州及佛山者，則需出示48小時內無確診證明。

省政府於新聞發布會上表示，省交通運輸廳將聯同公安及衞健等部門，於火車站、汽車客運站、飛機場、港口碼頭為民眾檢測體溫、健康碼及核酸檢測結果；同時在通往鄰省交通幹線的出入口、瓊州海峽等地設置省界聯合檢疫檢查站，排查全部廣州、佛山車輛，以及在廣州、佛山停留過的外地車輛，受檢人士若持綠色健康碼及48小時內無確診證明，則可獲快速放行；不同規格者會被勸返。

廣州市於同日宣布，為減少民眾通過公共交通工具流動，端午假期將不會延長廣州地鐵服務時間，但會加開備用班次，以確保車廂載客量保持在60%以下；另外，羅沖圍、海珠等客運站會暫時關閉，市內所有省際長途客運班次亦在假期間停運；市交通運輸局將與機場、鐵路、公路的有關部門，嚴查在機場、鐵路及公路客運站離開廣州的人士，健康碼為紅黃碼者會被禁止進站。當局向市民呼籲，如非必要不要出省，並需嚴守防疫要求。

為鼓勵市民減少外出進食，廣州市亦為外賣騎手設置疫苗接種及檢疫專場，同時確保節日期間市場供應充足，目前外賣平台「美團」及「餓了麼」的騎手疫苗接種率，已將近70%。