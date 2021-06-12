美國逼阿聯酋棄用華為設備　否則拒售F35

美媒周五（11日）報道，美國政府向阿聯酋施壓，要求移除中國電訊設備製造商華為的電訊網絡，並與中國保持距離，否則總值230億美元（約1,794億港元）的F35隱形戰機及無人機軍售計劃將告吹。美國政府暫未回應報道。

報道引述匿名知情人士指，美方要求阿聯酋在未來4年內，即F35於2026年或2027年交付前，移除網絡中的華為設備。阿聯酋官員指，需要更長時間尋找可以接受的代替品，雙方目前轉為從三星電子、愛立信及諾基亞，尋找代替設備。

在美國前總統特朗普任內，阿聯酋使用華為設備的爭端一直發酵，當時美方官員試圖說服阿聯酋改變與中國加強軍事經濟聯繫的做法，但無補於事。特朗普政府官員起初試圖說服阿聯酋不要使用華為設備，更企圖先發制人，阻止中國在阿聯酋境內建立基地。最終阿聯酋官員堅持在特朗普即將離任之際，以含糊言辭達成協議。

美國總統拜登上任後，宣布審查對阿聯酋的軍售計劃，目前交易仍在推進。知情人士透露，美國與阿聯酋就棄用華為設備意見分歧，因此無法保證阿聯酋能夠取得F35。中國外交部回應指，中國與阿聯酋一致認為合作符合雙方的共同利益，並造福兩國人民，強調不會容忍第三方干涉兩國關係。