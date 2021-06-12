大午集團高層被捕子女無人照顧　律師籲當局關注

河北大午農牧集團有限公司始創人孫大午與多名高層，去年11月因土地糾紛被公安帶走。案件令多名兒童由於父母雙雙被羈押而缺乏監護，他們因當初目睹父母被暴力逮捕而產生心理問題。近日，部分辯護律師向有關部門發出緊急求救信，要求重視本案未成年人合法權益遭到踐踏的情況。

外媒消息指，大午案法律團隊、大午管理團隊周五（11日）向中國關工委、共青團中央、全國婦聯發出緊急求救信。信件內容稱，去年11月10日深夜河北保定市公安機關出動數百警力逮捕大午集團30多名高層，孫大午的5名孫子、孫女，以及下屬的子女因此被遺下。整整7個月來，這些孩子有的學業一落千丈、有的無法再上學，有的差點流落街頭，大部分都產生了嚴重的心理疾病。

一名辯護律師向外媒表示，早在上月17日開始的大午案庭前會議，孫大午大兒子、集團董事長孫萌就哭着說：「我夫妻兩個在押，還把我們的工資扣押了。孩子在家生活費都沒有啊！我覺得應該把我的工資解除扣押，交給岳父母幫我養孩子！」他又指，集團副總經理李大紅的孩子也是親眼目睹自己父母被抓走，現在經常喊着要爸爸媽媽。

信中批評，警方粗暴踐踏兒童權益，讓中國司法蒙羞，有損保障人權、關愛兒童、特別保護未成年人權益的國家形象。信中同時呼籲中國關工委、共青團中央、全國婦聯，運用職權、資源及影響力，盡快阻止大午案的兒童人權災難繼續蔓延。