內地院校改制引發學生抗議　傳警秘密搜查拉人

浙江、江蘇、山東、貴州等多省推動獨立學院改制合併成職業技術院校，學生不滿學歷降級不利找工作，近日爆發大規模抗議，警察出動鎮壓，導致多名學生受傷。近日網上傳出消息指，當局定性學生抗議為「暴亂」，開始在校內大規模秘密抓捕涉事者，檢查學生手機內有沒有示威照片等內容。

有自稱曾參與抗議的南京師範大學中北學院學生，周四（10日）在網上爆料指，自己當日聽從班長的建議，去找輔導員提交寫好的檢查材料，卻發現辦公室內除了學院領導，還有很多警察。學生交完材料後，警方如審犯般檢查他們的手機，若手機中保存示威現場的照片或影片，或在微博、抖音發布過相關內容，便會遭記大過處分。若手機安裝了Twitter、Facebook等國外社交應用程式，不論有沒有發布過內容，都會被警察當場帶走，據報至少5、6人被帶走。

該名學生指，自己事前已刪除手機內的敏感內容，所以可能只會被警告處分；並提醒其他同學交檢查材料前，要先把手機相關內容刪除。他又指，輔導員稱學校下月才會下達對學生的處分，推測校方不想在七一紀念日前再生亂。較早前消息指，當局已將抗議事件定性為「勾結境外勢力的反政府暴亂」，要求抗議學生寫檢查材料交給輔導員，爭取從輕發落。

據報，涉事院校仍有警察駐守，氣氛緊張。有南京師範大學中北學院學生表示，除了圖書館外，學生都可自由走動，但是周圍警察比學生更多，而被說成是「刑事犯罪現場」的圖書館，有警察嚴密看守。南通大學杏林學院則有學生聲稱，校方找黑社會打學生，警察保安視若無睹，該學院現已被封鎖。