日供台阿斯利康疫苗分發各地　高雄今開始接種

日本向台灣提供124萬劑英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的新冠疫苗，已完成檢驗，首批50萬劑周六（12日）陸續運抵各地方政府，可開展疫苗接種準備工作。台灣中央流行疫情指揮中心曾表示，開打日以下周二（15日）為原則，但高雄決定周六便開始為民眾接種。

中央流行疫情指揮中心周五（11日）表示，接種順序第1至6類對象分別為醫護人員50.6萬人、防疫人員13.9萬人、高接觸風險前線人員6.1萬人、因特殊情況必須出國者2,000人、機構社福人員與洗腎患者46.7萬人，以及75歲以上長者150萬人，共計267.5萬人。至於第7類為維持正常運作者，包含軍警、憲兵、國安人員、運輸倉儲、高中以下教職員與幼托人員，將待各部會確認人數後再一起施打。

指揮中心指，各縣市可自行決定接種時間，最快周六開始；但曾指出不少地方政府尚未準備好，為避免民眾期望落空，仍以下周二開打為原則。高雄市周六早上接獲中央分發的9.1萬劑阿斯利康疫苗，除分配給軍人的1.1萬劑外，當日下午開始為前5類接種對象優先打針。接種對象需提供健保資料的居住地給縣市政府，依照居住處所就近施打，避免人員移動。

台媒報道，有記者近日在通訊軟件收到來歷不明短訊，內容自稱是「大陸訊息諮詢公司」，「想了解台灣疫情和疫苗情況」，又指每次調查可提供1,000至1萬美元（約7,800至7.8萬港元）報酬，但可能跌入犯法陷阱。陸委會回應事件時指出，兩岸間交流必須合乎法律，不能違背現行法律規範，包括「國安法五法」與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。