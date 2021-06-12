美參議員訪台後　解放軍公布台海附近演練

美國3名國會參議員在美軍航空母艦列根號「護送」下，周日早上（6日）快閃訪問台北3小時，引起中國大陸強烈譴責。內媒周五（11日）報道，解放軍其後發布在台灣對面海域舉行兩棲運輸和海灘登陸演練的片段。專家指，解放軍相關演練不只是威懾，而是為未來局勢作準備。

解放軍東部戰區官方微信公眾號「東部戰區」周二（8日）發布消息稱，第72集團軍某合成旅在東臨台海的福建南部海域未知海況環境下，進行裝卸載裝備及物資、水上駕駛訓練，以加強陸軍部隊跨海兩棲作戰能力。兩棲輪式裝甲車等各類型裝備在演練中，通過碼頭駛入登陸艦艇並綑綁固定，艦艇抵達假想的灘頭陣地後，把裝備駛離塢艙，展開水上駕駛，隨後成功上岸。

072A​型登陸艦太行山號、072III級登陸艦普陀山號等多艘登陸艦，聯同包括履帶式步戰車、輪式突擊車、卡車等多型車輛參與演練。今次演練探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法，航渡期間開展的針對性訓練亦檢驗裝備整體的性能，提高指揮協同和應急處置能力。而參加最後抵灘登陸的陸軍部隊，必須應對複雜的海面情況。

內地軍事專家指出，解放軍透過不斷在複雜海況與海洋戰場環境下訓練，大大提升士兵與武器裝備的結合能力，為未來在相應軍事鬥爭打好基礎。他不建議把解放軍的軍演和地區局勢扯上關係，各種演練是為未來打贏可能出現的軍事衝突而做的實戰性準備，絕不是只為了威懾。但外媒指出，雖然演練可能是前幾天或幾周已舉行，但在美國參議員訪台後不久公布消息，相信並非巧合。