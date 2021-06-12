台今增250宗本土確診　26人染疫亡

台灣周六（12日）通報新增250宗新冠肺炎本土確診病例，另有1宗境外輸入，並增加26人染疫身亡。當地的新冠疫苗接種對象及安排引起爭議，曾現院內感染病例的新北市亞東醫院周六開放500個莫德納疫苗名額，供醫療人員接種，現場人頭湧湧，恐造成群聚風險。院方提前發放號碼牌，30分鐘內即發放完畢。

指揮中心表示，新增的本土病例中，分別為116名男性和134名女性，年齡介乎未滿5歲至100多歲，患者居住地最多為新北市133宗，亦有7宗為源頭不明。境外輸入的新增患者為40多歲的台灣女子，上月30日自大陸返回台灣，登機前持有3日內的核酸檢測無感染報告，入境後到防疫旅館隔離。她在隔離期間出現發燒等症狀，至周六確診。

指揮中心公布，苗栗周六新增9宗本土確診，其中7人為外勞，目前當地有4間電子科技公司出現本土病例，累計402人確診。

台灣東吳大學位於北投的宿舍，一名住宿生確診。校方周六表示，同幢宿舍學生和教師等85人需做全面篩查，由台北市政府派防疫車輛負責接送。學校另於周五（11日）對宿舍各樓層的公共地方和房間全面消毒，防止病毒傳播。