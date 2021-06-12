內地淨網行動封6400網站　處理155萬條有害信息

全國掃黃打非辦公室周二（8日）通報，中央宣傳部、中央網信辦及公安部等多個部門，即日起至國慶前啟動淨網行動。相關部門截至5月底，已累積處理超過155萬條網絡有害信息，逾6,400個非法網站被取締關閉，當局更公開典型案件，以起警示之效。

淨網行動由中央宣傳部、中央網信辦、工業和信息化部、公安部、文化和旅遊部及國家廣播電視總局共同啟動，大規模整治網上有害信息和不良內容。相關部門在年初開展「淨網2021」行動，清查網絡直播、社交、論壇社區、網絡漫畫等領域，已處理及關閉大量不良信息及網站，查辦960宗涉網絡掃黃打非案件，70宗重大案件交由當局聯同公安部、文旅部等部門掛牌督辦。

當局同時公布7宗與網上淫穢物品傳播相關的典型案件，其中一宗由湖南綏寧縣公安局於今年2月查辦。案中抓獲38名涉案人員，涉嫌透過短片軟件「茄子短視頻」傳播淫穢物品牟利，該軟件由境外公司建立及營運，有1,084名註冊色情主播，估計淨營利超過2.7億元（人民幣，下同，約3.3億港元）。公安機關查處4間為該色情平台提供付款服務的內地公司，凍結涉案資金640萬元（約777.5萬港元），追繳1,700萬元（約2,065.4萬港元）非法所得，現時案件仍在進一步查辧中。