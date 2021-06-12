微信︰詆毀否定黨國軍歷史　帳號將被永久封停

繼《英雄烈士保護法》後，全國人民代表大會常務委員會周五（11日）表決通過《軍人地位和權益保障法》，明確軍人的榮譽和名譽受法律保護，任何組織和個人均不得以任何方式詆毀、侮辱及誹謗軍人的榮譽及名譽。內地社交平台微信隨即跟進，宣布惡意歪曲、詆毀、否定黨史國史軍史等內容，帳號會被永久封停關閉，包括但不限於公眾號、小程序、影音號等。

《軍人地位和權益保障法》共有7章71條，明訂軍人獲得的榮譽由其終身享有，非因法定事由或法定程式不得撤銷；任何組織和個人不得以任何方式詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽，也不得故意毀損、玷污軍人的榮譽標識；各級各類學校設置的國防教育課程中，應當包括中國人民解放軍光榮歷史、軍人英雄模範事迹等內容。除了現役軍人之外，在武警部隊服役的警官和警士也在保障範圍內。

微信官方公眾號「微信安全中心」周三（9日）表示，散布歷史虛無主義錯誤言論，惡意歪曲、詆毀、否定黨史國史軍史等內容；製作、傳播淫穢色情低俗、血腥暴力恐怖迷信等有害信息或出版物，以及侵權盜版等非法網絡出版物；傳播軟色情、炒作緋聞、嚴肅題材娛樂化等違背社會主義核心價值觀的內容，即日起會被平台處罰及刪除內容，多次處理無效的帳號會被永久封停關閉。