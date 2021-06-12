拜登續強硬對華　增特朗普政策可行性

中美角力有增無減之際，美國傳媒周五（11日）報道，華府官員承認前總統特朗普時期的部分對華措施是必要，但在執行上未必可行，框架亦不能容納盟友及夥伴，拜登政府的目標是增加政策的執行性。

《華爾街日報》報道，拜登有意延續特朗普政府的強硬對華政策，但執行方式不同，例如白宮上周擴大特朗普時期的中國企業投資禁令，完善了法律基礎，同時撤銷對中國社交應用程式TikTok及微信的禁令。

白宮現時把對華政策分為3條支柱，分別是加強美國經濟及民主、重建特朗普治下衰退的盟友關係、界定與中國合作及對抗的範圍。白宮正處理第3條支柱、即界定與華合作及對抗領域，這是要用最多時間研究，其中一個已經界定的事務是台灣。

特朗普政府叫停與台灣的貿易投資對話來專注對華，拜登政府將重啟對話，美國官員指華府是要明確表態，讓北京不要質疑美方對台的承諾。部分撐台灣的國會議員要求華府進一步與台灣簽署雙邊貿易協議，但白宮未有決定。

拜登政府亦研究少量可與中國合作的領域，其中一個是氣候變化，官員透露貿易不能單純界定為合作或對抗的領域，美方關注中國強制性的貿易行徑，合作空間可能比相像的小。