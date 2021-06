七大工業國集團(G7)峰會在英國康沃爾郡舉行,美國官員透露,與會領袖周六(12日)將討論數以萬億美元計的全球基建計劃,抗衡中國的「一帶一路」倡議。美國總統拜登亦會向其他領袖施壓,對中國日漸提升的全球影響力採取實際行動。

美國官員指,名為「為世界重建更好」(Build Back Better for the World)的全球基建計劃,目的是幫助發展中國家,更着重勞工和環境標準、透明度及私營企業的參與,會比「一帶一路」高質,但不是要強迫國家在美國和中國之間做選擇。項目開支部分由美國現時透過世界銀行、國際貨幣基金組織(IMF)分發的海外基建援助支付,拜登政府亦計劃與國會合作增加美國對G7發展融資工具的資助。

另外,拜登會在周六的會議向其他領袖施壓,要求他們對中國的強迫勞動行為採取實質行動,並表明中國對待新疆維吾爾人的方式是道德上無法容忍和不公平經濟競爭。