台交通管制圖控端午返鄉潮　反釀路面擠塞捱轟

台灣新冠疫情仍未受控，適逢端午節連假，可能出現返鄉潮，台灣的交通部為免人群聚集釀成更大規模爆發，在周五（11日）起在連結高速公路的交流道實施車流管制，導致周六（12日）交流道路面嚴重擠塞，結果被批評管制過嚴，令上班族的用路權益受損。

交通部在周五晚上9時起，啟動嚴格匝道儀控，延長交通燈紅燈秒數；有路道使用者透露，進入高速公路前的匝道紅燈一度長達35秒，綠燈僅10秒，每次僅容6至7輛車輛通行，令路面出現車龍。有民眾在早上目睹新北市台65線土城交流道，南下塞車的場景，車龍長達1公里以上，車速限在每小時40公里以下。有通勤族抱怨指，有工作車輛因而受阻，認為當局的措施考慮不周。

另外，早前因大批民眾在台北的市場購物，恐造成防疫缺口後，台北市長柯文哲日前宣布以身份證號碼作分流，分批容許民眾進入市場；惟有民眾表示，周六早上6時到濱江市場打算購物時，竟同樣發現大量人流，形容場景如同跨年活動；更指出有警察提早到場檢查，反遭批評店家批評對方過早到場，被網民質疑台北的防疫難以收效。