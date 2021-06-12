女工失蹤近3個月　疑誤墮垃圾車內仍未尋回

江蘇徐州市賈汪區一名69歲垃圾場女工，在3月底工作期間失蹤，距今近3個月仍未尋回。事故發生時的監控畫面受阻，令調查人員難以得悉事件經過；失蹤女工的家屬推測，女工可能意外掉進垃圾車中，隨後被拉到電廠焚燒。

姬慶蘭在3月26日在工作崗位上如常工作，直到一輛大型壓縮式垃圾車倒車離開後，女工的身影卻在各處的監控鏡頭中消失，失蹤多時尚未尋回；內媒翻查垃圾場對面的養老院監控畫面，指出當日早上8時39分至41分時，垃圾車曾4次倒車，於8時43分12秒車輛往前開然後停車。姬慶蘭的女兒孟女士認為，在39分於畫面上出現的白點，應為母親的最後身影。

孟女士又估計，在母親工作時被垃圾車誤撞，而司機在沒有為意間，升起機器，將其捲進垃圾箱內；由於除女工外，當時沒有他人在場，故未能即時發現意外，錯過尋回女工的良機，同時閉路電視鏡頭畫面的事故位置，正好被擋住看不清，形容尋母如同大海撈針，並認為母親或可能已連同近8噸的垃圾一同被焚。

賈汪區夏橋派出所人員表示，事故可能因為女工操作不當而造成，目前仍未有確切證據，證明女工被捲進垃圾車內，案件仍在調查當中。