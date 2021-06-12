美國防部官員兩度於華官媒刊文受查　坦言不後悔

美媒周五（11日）報道指，美國一名退役海軍陸戰隊成員、現於國防部任職的官員，因在中國官媒《環球時報》上，刊登兩篇有關台灣議題的評論文章，遭美國當局啟動反間諜調查，更被暫停其安全權限，甚至可能要提早離任公職；該官員在訪問中明言，對此並不感到後悔，強調中美之間有潛在戰爭危機，需要引起各界關注。

蓋爾（Franz Gayl）現時於五角大樓內工作，他在4月27日及5月27日，分別在《環球時報》刊登兩篇題為《為何美國在台灣島嶼上會敗於中國》，及《美國將中國人「他者化」，或為台灣衝突的前奏》，文章形容台灣的總統為「分裂國家的叛徒」，更指美國國會腐敗；有評論指控蓋爾為叛國者，但他則表示對此批評並不在乎。

蓋爾曾於2008年獲美軍批准採訪一名中國外交官，其後納入研究項目，並建議華府承認中國擁有台灣主權，因而被美國海軍進行反情報調查，其後調查結果顯示對蓋爾有利。蓋爾表示因去年中美關係惡化，故重新審視其研究，並在1月撰文，獲上級許可後發送文章予多名官員，包括前任及現任總統特朗普與拜登；但蓋爾希望引來更大迴響，故轉投美國媒體，並於4月寄至《環球時報》，於12日後發表。

蓋爾理解自己可能會因此惹上麻煩，但同時表示若戰爭爆發將為所有人均不樂見的悲劇。他指在本月1日，被安全部門傳召，其安全權限被剝奪，更憶述收到一封信，指自己成為反間諜調查對象，而美國海軍陸戰隊亦證實正對其進行調查，但未有提供其他細節。蓋爾為免家人受查，打算退休，坦言已準備好做其他不同的事情。