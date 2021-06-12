華畫師諷刺G7畫作　寓意深長惹熱議

七大工業國集團（G7）峰會周五（11日）起一連3日在英國康沃爾郡舉行，中國畫師兼美學博主「半桶老阿湯」周六（12日）發布題為《The Last G7》的諷刺畫作，引起網民關注。「半桶老阿湯」未有解讀畫作寓意，惟網民仔細觀察後形容為「神作」，感嘆「比很多官媒強多了」。

畫作以頭上帶有國旗帽子的動物代表與會各國，包括德國的黑鷹、澳洲的袋鼠、日本的柴犬，意大利的狼、美國的白鷹、英國的獅子、加拿大的河狸，以及法國的高盧雄雞。會議桌前的一些動物也暗示一些國家和地區，包括跪在會議桌旁邊、被視為代表印度的大象，以及試圖跳上會議桌、被視為代表台灣的青蛙。

從動物的神態及動作來看，網民總結為「德國、法國和美國貌合神離，意大利搖手拒絕；英國和加拿大效忠；澳洲輸着中國的營養液，伸手試圖偷錢；美國用廁紙印着愈來愈不值錢的美元；日本端茶送核廢水；印度目前病得最厲害，杯子裏是某種動物液體；桌上擺着的蛋糕是他們企圖瓜分的中國，殊不知這是最後的晚餐」。

另外，加拿大河貍手中拿着疑是華為太子女孟晚舟的人偶；美國白鷹腳下的鐵鈎，疑是諷刺美國強制黑奴種植棉花；印度大象身前地面上有「救救我」字樣，象身後的牆頂寫上「我們有自由和民主」；對面牆頂寫上「我們帶來自由和秩序」；美國頭上為「藉此我們依舊能統治世界」。