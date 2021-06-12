003航母最新照曝光　外界料最快2024年服役

中國發展海上軍事力量，正在上海船廠興建的003航母近日傳出新照片，顯示003航母艦首採用直通甲板設計，彈射器凹槽清晰可見。外界預計，003航母仍將使用常規動力系統，很可能明年下水、2024年至2025年間正式服役。

內地有網民在論壇發布003型航母最新建造圖，航拍俯瞰照片呈現003艦島及艦首甲板全貌，除了2條彈射器已上艦外，第3條彈射的甲板模塊也在一旁完成組裝。根據衞星照計算，003航母水線長度300米左右，甲板長度可能約320米，較美國福特級航母短約17米，其整體尺寸更接近於美軍退役的小鷹級航母，同時排水量也可能超過8萬噸，成為史上排水量最大的常規動力航母。

航母艦載機一直是外界關注的焦點，最近網傳一張湖北武漢市航母樓照片，當中停放了一架新艦載機模型，從雙斜尾翼、雙發動機與高置駕駛艙看來，該機正是殲31，而非不少網民期待的殲20。除了殲31，模型上還停放了殲15航母戰鬥機及直18系列模型機。

另外媒報道，有衞星照片顯示，中國軍方在南海永暑島部署了額外的偵察力量，包括空警500預警機、運8Q反潛機及815G型情報收集船。2020年12月25日，一架中國國產運20大型運輸機出現在永暑島的機場跑道上，是中國首次在南沙群島部署運20運輸機。