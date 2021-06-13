內地多地辦龍舟活動應節　2000壯漢抬舟入江場面壯觀

端午節將至，內地多處開始舉辦龍舟活動慶祝節日。內媒上周六（12日）報道，貴州黔東南州近日逾2,000名壯漢，抬着世界最長龍舟入江，場面壯觀。另上海市寶山區羅店鎮亦於上周五（11日）舉辧為期兩日的「龍船文化節」，3艘龍船於美蘭湖下水表演，同場更伴有當地獲列入非物質文化遺產的「小青龍」、「滾燈」等演出。

超過2,000名壯漢上周三（9日）赤裸上身，抬起近百米長、獲健力士世界紀錄列為最長木龍舟在黔東南入江；這艘木龍舟由施秉縣擁有，獲譽為「中華苗族第一龍舟」，大批市民在旁圍觀，場面浩瀚。

另羅店鎮龍船文化節亦拉開帷幕，當地龍船活動始於明代洪武年間，距今已有逾400年歷史，更於2007年獲列為上海市首批非物質文化遺產。龍船舵手以腳踏船板指揮划手，並配合船上樂班的演奏曲目，在水面上排出不同線路及隊形。

除龍船表演外，文化節中亦有小青龍、滾燈、打蓮湘及漢舞等多種民俗表演，而小青龍更為奉賢區非物質文化遺產經典項目之一，透露靈活的動作，呈現出青龍翻騰、跳躍、撲咬等一系列姿態，展現當地的民俗文化。