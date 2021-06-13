無視疫情嚴峻　台婦攜8歲女非法聚賭

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，新北市新莊區一名母親竟攜同8歲女兒到非法賭場內聚賭。警方上周六（12日）凌晨到場調查，拘捕賭場負責人及兩名同夥，偵訊後依賭博罪移送法辦；14名賭客則被依社維法裁罰9,000元（新台幣，下同，約2,562港元）。另外，上述17人亦因違反傳染病防治法，被移送衞生局裁罰，至少罰款102萬元（約29.1萬港元）。

台媒報道，該非法賭場由一名19歲蔡姓男子開設，藏身於某洗車場的2樓；蔡又找來21歲賴姓男子擔任荷官，32歲李姓男子負責把風；在洗車場關門後，賭客從小門進出，打電話說出暗號「洗車」後，李男就會下樓開門。

警方接報後，上周六凌晨由偵查隊長林子翔率隊埋伏，李男因賭得忘我，渾然不知警察已上門。警員見賭客陸續上門，趁鐵門大開之際，持槍衝進賭場查緝。經現場清點，警方查扣37.2萬賭資（約10.6萬港元）及9,700元（約2,762港元）抽頭金，另查扣一批賭具及監視設備。

警員其後逐一把賭客押上警車，當中包括一名攜同女兒陪賭的母親；當警員詢問女童幾歲時，該母親稱「7歲」，卻被女童反駁「媽媽，我8歲了」，令警員不禁搖頭嘆氣。