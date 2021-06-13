菲示威者赴華使館抗議　促中國離開西菲律賓海

菲律賓多個組織上周六（12日）趁國家獨立日，號召上千人到中國駐馬尼拉大使館示威，抗議中國持續入侵西菲律賓海，批評總統杜特爾特未能保護菲律賓在相關海域的主權。

「終結杜特爾特行動」（Duterte Wakasan Movement）、左翼政黨人民第一黨、憂思教師聯盟（Alliance of Concerned Teachers）等團隊組織車隊，從大馬尼拉地區奎松市和馬尼拉市出發，與示威者沿路高鳴喇叭，遊行到位於馬卡蒂市的中國大使館前。現場有警員戒備，示威者高呼「菲律賓是我們的，中國離開！」，高舉「打倒帝國主義」、「中國離開」、「終結杜特爾特」、「終結中國傀儡政權」等標語及橫額。

參與示威的菲律賓前眾議員柯梅那瑞斯（Neri Colmenares）表示，當日是菲律賓獨立紀念日，但認為「我們不是獨立的，中國不僅控制西菲律賓海，還控制我們的經濟，甚至我們的總統」。另有示威者指摘杜特爾特自願讓中國侵犯西菲律賓海，繼續侮辱過去、現在及未來的菲律賓人。