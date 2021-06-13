傳G7領袖同意應對華侵人權 用詞仍有分歧

英國主辦的七大工業國集團（G7）領導人峰會上周六（12日）繼續第二日會議，與會領袖當日討論外交及全球抗疫議題，其中一節90分鐘閉門會議集中討論中國問題。美國官員指，領袖們同意一致應對中國人權問題，但未知峰會後的聯合公告是否點名提及中國，以及用詞力度。美媒則指，G7內部對抗華程度仍有分歧。

一名美國高級官員透露，G7領袖同意要有共同立場應對中國低價傾銷商品及侵犯人權問題。他們認為有需要協調供應鏈彈性，確保民主國家互相支持，與會國亦一致願意批評中國侵犯人權及基本自由，並採取行動應對。官員形容G7比3年前行得遠，當時的峰會聯合公告完全無提中國。美方有信心領袖們同意在聯合公告提到人權、全球供應鏈問題、回應非市場經濟行徑，但未知用詞的力度，以及會否直接點名提及中國，而華府正推動G7點名中國。

知情人士指，G7對應對中國的力度仍有分歧，美國總統拜登敦促民主國家聯手對抗中國，甚至定性中國試圖成為全球最大經濟體是本世紀最大威脅，並在會上強烈批評中國對新疆維吾爾人強迫勞動。他與英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多認同處理中國侵犯人權問題，日本首相菅義偉亦同意對中國採取更強硬立場。法國總統馬克龍則呼籲謹慎對華，德國總理默克爾希望G7對華立場更正面。約翰遜提議成立專責組處理中國問題，惟部分領袖質疑會有何成果。德國代表團同意要關注中國打壓新疆、香港等議題。

美媒引述消息指，部分國家憂慮G7直接與華對抗，馬克龍警告與中國為敵會有反效果，損害尋求與中方在氣候變化、貿易及金融合作的努力。默克爾亦擔心若無中國參與，應對氣候危機會無成果。美國官員指，美方不是想中國成為峰會主要議題，這不只是對抗中國，而是為世界提供正面及積極願景。