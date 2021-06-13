年滿22人士獲發免費婚房　受惠村內集體經濟紅利

內地樓價急升為不少人帶來沉重經濟壓力，但內媒周日（13日）報道指，山東臨沂一個社區近年推出「青年樓」，向22歲以上的男女，免費分配120平方米的婚房，各地民眾均對此感到驚奇又羨慕。據當地宣傳處人員透露，免費婚房政策能推行，受惠於社區早年成立的村企業，發展集體經濟，為庫房注入龐大收益，故有此還富於民的措施；至今已分配超過200個單位。

山東臨沂縣界湖街道南村社區，早前召開免費青年樓分配大會，14名22歲以上適婚男女每人獲發一套單位；單位面積120平方米，3房2廳的設計附有儲藏室與車位，天然氣、熱水器、廚廁等一應俱全，估計市值約80萬元（人民幣，下同，約97.1萬港元）。有獲分配單位的民眾表示，政策幫助當前有打算結婚的男女，解決正面臨的重要問題。免費婚房分配自2009年起推行，已舉行7次分配大會。

據悉，該區現時人口為2,880人，自2006年由村改為社區，及新任社區黨委書記、居委會主任上任後，成立村企業，發展旅遊度假、房地產、農業及建築等多方面業務，目前已擴充成立9間子公司，共有1,355人於企業內工作，近年發展起國際貿易及電子商務等範疇。同時，區內亦有逾10萬平方米的沿街商店，每年帶來超過2,000萬元（約2,426.4萬港元）的租金收入，截至去年年底，南村固定資產達21.6億元（約26.2億港元），集體收入為1.46億元（約1.8億元）。

因集體經濟帶來的收益龐大，該區為緩解青年購房壓力，同時希望將勞動力留於區內，故推出免費婚房計劃，只要為南村村民，同時年滿22歲，即可申請；此外，南村居民每年年底亦可獲發分紅，60歲以上者獲發7,000元（約8,492港元），其他則有4000元（約4,852港元）。