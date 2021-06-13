爆炸傷者憶述遭氣流推出3米外　去年曾有人檢查管道

湖北十堰市一個市場周日（13日）清晨6時30分，發生天然氣爆炸，造成多人傷亡。有傷者憶述，爆炸發生時被氣流推至3米外，致頭及手部受傷，並指該區去年曾有天然氣公司人員在店裏檢查，自己當時更被問及有否聞到天然氣味道。

傷者李先生在發生事故的艷湖集貿市場內擺攤，當時剛把商品擺在店口，並背向店門休息時，突然聽見爆炸巨響，並被爆炸氣流從背後推開倒地，身體遭碎裂的石塊擊中流血不止，隨後爬起並走到街上乘的士，到醫院治理。李先生憶述，去年3月曾有天然氣公司維修人員到店內向他詢問，商店地下有天然氣管道，問他有否聞到天然氣味道，李先生回答稱沒有後，維修人員檢查後便離去。

另一名在爆炸位置外不足100米的商戶指，事發時被巨響嚇醒，遂下樓看店舖受損情況，發現店內部分玻璃碎裂，貨物損毀並不嚴重，但店外沿路充滿建築物碎片及血漬，有民眾因被玻璃刮傷而滿身是血；一名當時準備到市場用餐的市民則指，事發時離爆炸地僅100多米，當時感到強烈震感，大樓的磚頭、玻璃被炸飛至四周。

艷湖區一名居民透露，一家人因爆炸聲而驚醒，驚見身邊及床上滿布玻璃碎，幸家中無人受傷。目前該區已被封鎖，居委會安排商戶及居民，暫時安置在附近的體育館內。