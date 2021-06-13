撫順市再現老虎蹤迹　林草局加強防範措施

中國東北地區過往屢次發現東北虎的蹤迹。圖為早前現身黑龍江省的東北虎「完達山一號」。

內地網絡流傳，遼寧撫順市新賓縣永陵鎮附近，近日有人發現疑似老虎的動物蹤迹，引起輿論關注。內地傳媒周日（13日）引述該市林草局消息指，當局正密切關注，並已採取防範措施。

據報道，市林草局上周六（12日）接獲新賓縣政府通報，指永陵鎮羊祭台村有村民報警稱，在上山採藥時發現疑似大型貓科動物的蹤迹。該名張姓村民於上周五（11日）上午上山，在四道溝組戴家堡子發現大型動物後，迅速下山通知其他村民並報警。鎮政府工作人員及警員其後趕到現場，在前往事發地的道路上增加警告牌及橫幅，並安排專人在路上巡邏，勸阻村民上山，並提醒飼養牲畜的農戶做好防範。

報道指，撫順市清原縣大蘇河鄉在今年2月4日首次發現疑似大型貓科動物蹤迹後，新賓縣、撫順縣也陸續接到村民聽到虎嘯聲的報告。市林草局已進行部署，安排市、縣相關部門展開實地調查，同時組織各縣區加強安全教育，避免人員傷亡和財產損失；同時嚴禁傷害獵捕野生動物，並加強監測巡護。目前，新賓縣林草局正展開相關調查及防護工作。