解放軍AI模擬器　屢擊敗「空戰高手」

中國軍媒《解放軍報》上周六（12日）披露，解放軍的空軍模擬訓練中心已引入基於人工智能的「AI自主空戰模擬器」，以「AI藍軍」作為對手，為空軍機師提供訓練。中部戰區空軍航空兵某旅近日一場訓練中，該旅的「空戰高手」卻屢被「AI藍軍」擊落。

報道指，模擬訓練是飛行訓練的重要組成部分，能提高訓練效益、節約訓練成本、降低飛行風險等。在上級支持下，該旅形成了5類19套涵蓋多個實戰化課目的模擬訓練新方法。旅長杜建峰指，該旅近年來將模擬訓練深度融入日常戰訓任務中，推進軍事訓練轉型升級，形容「『AI藍軍』操縱飛機嫻熟到位，戰術選擇精準無誤，是難得的礪劍對手」。

另該旅的「空戰高手」方國語表示，「AI藍軍」是由該旅機師與科研院所共同催生，「它好比一名數字化的『金頭盔』飛行員，善於學習吸收、復盤研究。今天你擊敗它的高招，明天它就能信手拈來」。他指出，「AI藍軍」起初並不難打敗，然而通過數據復盤，每次對抗都成為它增強的機會；模擬訓練手段的升級，亦倒逼機師愈挫愈勇，不斷創新戰法。

另外，台灣的國防部智庫「國防安全研究院」近日發表報告，指解放軍特戰旅日前通過運20運輸機進行了「三門四路」跳傘訓練；運輸機在高空中同時打開左右兩側及尾部艙門，特戰隊員分四路依序跳出。報告形容，此舉可實現空投效率最大化，減少傘兵落地後距離分散，能快速集結形成戰力，雖少見投入軍事任務，但台灣應對此加以關注。