一家3口製假證獲利2萬人民幣　判囚1年至7年不等

內媒周日（13日）引述日前公布的法庭文件指，有一家3口成員自2016年起在家偽造大量駕駛證、行駛證及出生證明等證件，並售予他人，近4年期間獲利約2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元），被法庭一審裁定偽造、買賣國家機關證件、印章、身份證件等罪成，一家被判處1年至7年不等的監禁及罰款。

據判決書顯示，劉某枝夥同丈夫張某新、女兒張某楠，家中多次使用電腦、打印機及塑封機等設備製作大量偽造證件，於2019年底被捕，民警在現場起獲偽造的92張行駛證、66張駕駛證及1張身份證。

據指，劉某枝在2016年為參與可獲150到200元（約181.9至291.2港元）勞務費、但只有車主才能參加的汽車調研活動，便開始偽造假證件，但因不懂使用電腦，由張某楠和張某新負責用電腦和打印機制作假證；而劉某枝主要負責採購假證材料及聯絡買家，更先後與宋某、田某等多人多次交易。

除了偽造各類證件外，劉某枝還曾接受委托制作假印章，據劉某枝供述，她做過近6,000個假證件，當中行駛證則佔4,000個，大部分客戶是到她家中取貨，外地客戶則郵寄。法院審理認為，劉某枝、張某新、張某楠；買家宋某、田某等人犯案案情嚴重，分別判處劉某枝有期徒刑7年、宋某有期徒刑3年3個月、張某新有期徒刑3年、張某楠有期徒刑3年、田某有期徒刑1年。