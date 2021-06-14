內地新增24宗確診　廣州2醫院工作人員染疫

內地周一（14日）公布前一日新增23宗新冠肺炎確診病例，其中4宗為本地確診病例，全部由廣州通報。專門收治新冠患者的廣州醫科大學附屬市八醫院2名醫護人員日前在接受例行核酸檢測中驗出受感染，目前該院已採取嚴格管控措施，醫院職工在集中居住酒店封閉管理。

廣東周日（13日）新增4宗本地確診病例；3宗境外輸入個案，廣州報告2宗分別來自馬來西亞和柬埔寨；深圳1宗來自印度尼西亞。同日新增境外輸入無症狀感染者14宗，廣州報告10宗；其餘4宗分別由深圳、東莞和肇慶報告。

廣州市衞健委周一公布廣州醫科大學附屬市八醫院的感染者，分別為該院女病理科技師，及急診科男醫生。兩人在上周五（11日）核酸檢測受感染後，已在院內隔離治療。經專家會診，1人為輕症，另1人病情普通。與病例密切接觸者均已集中隔離醫學觀察，且核酸檢測結果無感染，患者涉及的重點場所均已進行管控和環境消毒；醫院周邊三條街道逾37萬人的核酸檢測均無感染。根據病毒基因測序、感控管理和流行病學調查等綜合分析，初步推斷2人意外暴露造成感染的可能性較大。

除廣東省外，內地其他地區過去一日新增16宗境外輸入確診病例，分別上海5宗，四川4宗，內蒙古3宗，雲南2宗，及北京、江蘇各1宗；同日其他地區新增10宗境外輸入無症狀感染個案。至今全國累計91,451人確診，當中4,636人病亡。