台空軍爆感染封地下指揮中心　成立71年來首次

台灣空軍位於北部地區地下山洞的空軍作戰指揮部戰管單位，日前證實6名官兵確診新冠肺炎。有專家表示，指揮中心是密閉空間，在缺乏疫苗的情況下，官兵感染難免發生。台媒報道周一（14日）稱，事件驚動軍方，已安排「封洞」消毒，又啟動備作戰管制中心，是該指揮部成立71年來首次。

報道稱，出現確診的單位是監控台海解放軍機第一線、位於台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心的空軍戰術管制聯隊中心。空軍作戰指揮部位於台北市蟾蜍山腳，山腹中建有地下指揮中心，負責監控台灣周邊與中國大陸東南各省的空中動態。據了解，這次感染官兵當中，包括必須「進洞」輪值的戰管人員。

地下指揮中心屬密閉環境，本月1日首次有官兵出現身體不適後確診，空軍於同月3日召回戰管中心全部人員進行檢測，同月7日與確診者一同值班的2名執勤者也出現病況。至上周三（9日）確認在同一空間執勤的官兵共6人確診。

有台媒引述軍方官員稱，涉事空軍單位是台軍第一線重要戰備部隊，官兵應該優先接種疫苗，避免再擴散。據指，空軍作戰指揮部戰管單位原有4組輪班，現1組隔離，1組官兵要自主健康管理14天，所以只剩2組值班執務，人手編排吃緊。

台國防部周日（13日）證實，已獲得疫情指揮中心分發4.5萬劑英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的疫苗，並於當日起依戰備整備的優先順序替官兵接種。首輪接種對象是機師和潛艦官兵，下一階段將是戰情中心、雷達站、軍艦等密閉空間人員。軍中醫護、衞勤、化學兵，以及特勤維安單位也將優先接種。國防部要求最遲15內日完成，拒絕接種者必需提出證明文件。