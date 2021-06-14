北約秘書長：中國打壓香港新疆反映價值差異

加拿大傳媒周日（13日）刊出北約秘書長斯托爾滕貝格的專訪，他指北約成員國要在周一（14日）至周二（15日）的峰會，加強應對中國的共同政策。他形容中國對待香港及新疆的方式，顯示北京與北約的價值差異。

斯托爾滕貝格指出，中國與北約的價值觀不同，北京打壓香港民主、新疆維吾爾族，以及用前所未見的方式透過現代科技、社交網和面容識別工具監控中國人，令北約要制定及加強對華政策。

斯托爾滕貝格還說，中國扣押加拿大公民康明凱及斯派佛是絕對不可接受，反映中國如何回應其他國家做了它不喜歡的事。他又提到出任挪威首相時，諾貝爾和平獎評審委員會頒和平獎給中國一名異見人士，中方之後試圖孤立及經濟制裁挪威，這些行為令北約團結變得更重要。他認為，即使針對中國崛起的憂慮上升，世界都要繼續就軍備控制、氣候變化、全球經濟等事務與北京接觸。

除了討論中國威脅，北約峰會將鞏固跨大西洋同盟，斯托爾滕貝格承認北約在美國前總統特朗普時期面對內部挑戰，預期美國總統拜登上台後美國會重新支持北約。