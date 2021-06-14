4工人赴廢棄礦井掘金身亡　家屬質疑死因

河南靈寶市日前在一處已廢棄並封閉的礦井下發現4人屍體。有死者家屬向媒體透露，事發前最後一次與死者聯絡，各人指前往當地是為了掘金。對於官方稱各人因井下缺氧致窒息身亡，家屬表示質疑。

本月5日，來自陝西的4名工人神秘失蹤，周日（13日）其中一名死者家屬向內媒表示，死者於本月3日曾在電話中稱，將前往河南省靈寶市陽平鎮太湖村東峪去「幹活兒」。家屬稱，所謂「幹活兒」就是去掘金。翌日家人因無法聯絡死者，於是包車從陝西趕往靈寶市陽平鎮太湖村，抵達時發現附近有多輛警車，懷疑家人經已出事。據家屬提供死者的通話記錄顯示，死者於6月6日晚上8時許和9時許曾2次撥電求救。

針對此事，河南靈寶市有關部門發通報稱，上周二（8日）靈寶市公安局接獲來自陝西的市民報案，懷疑家人進入靈寶市陽平鎮大湖東峪九坑坑口後失蹤，而該坑口屬於已關閉封堵坑口。接報後，靈寶市公安局立即派員前往事發地點，當地政府同晚亦緊急召開協調會安排搜索。

通報稱，因現場礦井已關閉多年，井下缺氧，加上地形複雜、條件差，相關部門經多次搜救，於上周三（9日）凌晨零時許坑道內約5,000米處發現4具屍體。經報案家屬辨認，死者均為陝西商南縣人，年齡由41至47歲。公安指各人非法進入關閉封堵的東峪九坑坑口，因空氣原因導致窒息死亡。惟死者家屬認為家人是在礦井下吸入有毒物質身亡，目前案件正在進一步偵查中。