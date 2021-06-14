美媒指台山核電廠現洩漏　位於香港以西

美媒周一（14日）報道指，美國收到報告指，中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，過去一周正分析有關報告。共同營運核電廠的法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）警告，指「放射性威脅迫在眉睫」，又提及中國為求掩飾洩漏危險問題，不斷調高可接受的核洩漏的標準，以避免核電廠關閉。

報道取得法馬通去信美國能源部的警告信件，但消息人士指美國總統拜登認為有關核電廠仍未到「危險水平」。法馬通的首封信件是在本月3日發出，要求華府允許它們分享美方的技術支援，以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的緊急安全問題。至上周二（8日）法馬通再次去信美國能源部，要求加快批准共享技術支援。

美國國家安全委員會（NSC）過去一星期就此問題多次開會；拜登政府團隊向法國和相關專家了解情況，亦有接觸中方。美方未有回應評估結果，NSC、國務院和能源部的官員強調，如果中國民眾面臨任何風險，美國是受條款約束有必要公開核事故。

法馬通事後回應稱，指他們目前所得的資料，有關核電廠目前仍在安全運作中，但對相關信件則不願回應。而香港天文台網站的香港環境伽馬輻射水平未見異常。