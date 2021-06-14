台大化學系1人確診　全台536學生染疫

台灣新冠肺炎疫情持續，國立台灣大學周一（14日）證實，該校化學系有1人確診，校方除立即啟動疫情調情，並根據疫調結果通知相關館舍加強進出管制並進行消毒外，也通知可能接觸者採取居家隔離或自主健康管理，期間不得進入校園。據台教育部資料顯示，這波本地疫情截至周日（13日）累計536名學生確診。

據台大化學系公告，確診者於上周六（12日）出現喉嚨痛和發燒症狀，周日下午確診。該患者主要的活動範圍在系館B幢4樓，曾到A幢3樓實驗室。確診者最後一次進入系館時間為上周四（10日），期間曾使用升降機前往工作間。學校目前編列確診者出現症狀前3天的密切接觸者，其餘足迹重疊者列為自我健康監測。

台大化學系表示，化學系系館（積學館）自周一上午9時起閉館，進行消毒，一切服務暫停，任何非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入。台大化學系提醒，每個人都有機會染疫，大家需保持警覺心。

教育部表示，從4月20日到6月13日確診學生當中，包括大專院校生178人、中學生160人、小學生134人、幼稚園生64人。另當地周日新增14名學生確診，其中7人為小學生，顯示家庭感染的風險仍大。