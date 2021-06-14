濮陽市昨晚突降暴雨　街道成澤國多車被淹

河南濮陽市周日（13日）晚上突降暴雨，多條街道變成澤國，不少車輛被淹至拋錨，有被困市民更自行游泳脫險。當地救援隊表示，周日晚上便接獲41個求助電話，救了上百個被困民眾；而截止周一（14日），當局已疏散被困群眾651人，營救老人、孕婦、兒童等特殊人群及水中被困群眾76人，幸未發生傷亡。

內媒周一報道，濮陽市區前一晚受強降雨影響，部分街道嚴重水浸，有小區地下車庫和地下室積水達1米。有網民更拍下照片上傳社交平台，見到有司機用桶將車內的積水倒出，更有市民在水中游泳。

濮陽市氣象局周一表示，根據監測數據，最大降水量出現在華龍區，達到322毫米。濮陽市消防支隊指揮中心則表示，多個地區積水較深，地下車庫被淹，車輛被浸泡，個別小區已經組織居民撤離。具體受災情況還在進一步的統計中。

氣象局曾於周日中午發布雷電黃色預警，局地伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣，至晚上8時21分發布暴雨黃色預警信號，周日凌晨零時33分發布暴雨紅色預警信號。該市濮陽縣東北部、清豐縣東南部和範縣南部的部分鄉鎮降水量至少達100毫米以上。