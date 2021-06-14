北約峰會今揭幕　秘書長倡建大西洋安全聯盟抗華

繼七大工業國集團（G7）峰會後，周一（14日）揭幕的北約峰會亦聚焦中國議題。北約秘書長斯托爾滕貝格在開幕致辭表示，需建立一個跨大西洋安全聯盟，應對中國崛起帶來的挑戰，並回應中國日益增長的經濟、政治及軍事實力。首次出席峰會的美國總統拜登指，中國及俄羅斯成為北約的新挑戰，白宮指30個北約成員國領袖將啟動連串雄心勃勃計劃，確保北約在2030年及以後繼續保護成員國公民。

斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾的北約總部致辭稱：「中國不是我們的對手，亦非我們的敵人。中國離我們愈來愈接近了，我們在網絡上看到他們，我們在非洲看到中國，我們亦看到中國大量投資我們的關鍵基礎設施，我們需要以聯盟姿態共同回應。」他指中國在波羅的海至非洲的軍力與日俱增，意味北約需準備捍衞西方安全及民主價值觀，但否認新冷戰已展開。

拜登在北約總部內與斯托爾滕貝格會面，他稱：「北約對美國十分重要，希望全歐洲知道美國在這裏，美國視公約第5條為神聖義務。」根據《北大西洋公約》第5條，一旦確認北約成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應，可採取武力在內的必要行動，協助受攻擊國家，以恢復並維持北大西洋區域之安全。

白宮聲明指，北約成員國將承諾修訂未來10年戰略概念，應對不斷變化的戰略環境，包括俄羅斯的侵略政策與行動、中國對北約集體安全、繁榮、價值觀構成的威脅，以及恐怖主義、網絡威脅、氣候變化等跨國威脅，新戰略概念將在明年北約峰會通過生效。北約領袖會支持新網絡防禦政策，加強成員國之間協調，確保各盟友依靠可信賴供應商建設下一代電訊網絡。

美國《紐約時報》報道，北約峰會聯合聲明草稿已於上周六完成，內文共有79段，正式版本預計於周二（15日）公布。外交消息人士透露，聲明不會把中國列為對手，但指中國聯同俄羅斯舉行軍事演習，發動網絡攻擊及加快海軍建設，對大西洋安全構成體系挑戰。