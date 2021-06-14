港府關閉駐台經貿文辦　英媒：兩地貿易投資關係受挫

香港政府上月表示因台灣多次干預香港事務，決定暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處。英國《金融時報》周一（14日）報道，台方已擬定應變計劃，準備經貿文辦在完全沒有駐港人員的情況下運作。有分柝認為，港、台的貿易和投資關係，或受近日加劇的政治局勢影響而受挫。

報道指，經貿文辦的工作人員已在過去兩年有所減少，加上香港停發簽證，剩下人員的簽證將於今年11月底前到期。台灣兩名官員透露，港、台之間的對峙日益嚴重，台方已開始擬定計劃應對上述情況。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，香港一直是台灣公司進入大陸的跳板，同時是大陸企業進入台灣的跳板。港府切斷官方渠道，將會削弱香港作為台灣與大陸之間進行商業及金融交流的主要作用，雖然大部分商貿活動仍會持續，惟金融、旅遊和教育或遭受較大衝擊。

報道又引述香港中文大學的經濟系客席教授宋恩榮表示，台灣一直在鼓動香港的示威運動，惟示威已逐步演變成暴力，其目的不僅是反對香港政府，之後更進一步針對北京，導致大陸關切台灣「庇護」有關示威者，認為經貿文辦影響國家安全才會作出以上舉動。