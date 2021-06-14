端午假國內旅遊逾8913萬人次　收入達294.3億人民幣

民眾在北京近郊的一處莊園內參加體育開放日活動。（中新社圖片）

內地文化和旅遊部數據中心周一（14日）測算顯示，端午節假期3天，全國國內旅遊出遊合計8,913.6萬人次，按可比口徑同比增長94.1％，恢復至新冠疫前同期的98.7％；國內旅遊收入達294.3億人民幣（約357.5億港元），同比增長139.7％，恢復至疫前同期的74.8％。截至周一（14日），全國並未發生重大安全事故及疫情傳播事件。

端午節假期選擇在城市周邊旅遊的人數佔29.1％，選擇城市和郊區公園的遊客佔34.4％，而88.6％的遊客出行距離在300公里以內。其中，公園、主題樂園、海洋館、水上世界等親子活動場所客流較大，佔35.3％，親子研學佔16.5％。上海、無錫、杭州、成都、重慶等城市周邊的品質酒店及度假民宿預訂價格較平日上漲超過5成。

另外，文旅部就端午節假期向景區發出「限量、預約、錯峰」防疫指引，要求嚴格落實預約遊覽、規範佩戴口罩、體溫測量等措施；博物館、公共圖書館等密閉空間，需加強通風消毒管理，同時要求景區對洪災風險區、地質災害易發區等關鍵部位開展安全隱患排查治理，重點排查消防疏散通道、索道、纜車、大型遊樂設施、電梯等設備方面隱患，落實安全保障措施，並提醒遊客做好個人防護，自覺遵守防疫規定，關注出行安全。