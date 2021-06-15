台山核電廠疑洩漏　法國電力回應：受控地排出積聚氣體

美媒周一（14日）報道，美國在本月初收到報告指，中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，又指共同營運核電廠的法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）警告，指「放射性威脅迫在眉睫」。法馬通的母公司法國電力公司（EDF）周一解釋，曾經在受控的情況下，從核電站釋放冷卻系統內積聚的氣體，但強調並沒有發生堆芯熔毀事故。

EDF在聲明中稱，指台山核電廠一號反應堆的冷卻系統「惰性氣體（noble gases）濃度增加」，強調「某些惰性氣體的存在是一種已知現象」，之前已經有過研究，並已將情況列入反應堆的操作程序中。公司表示已要求發電廠董事局召開特別會議，讓管理層提交所有數據和作出必要的決定。

惰性氣體是指氬、氦、氖、氪、氙等活躍度低的化學元素，它們不傾向與其他物質產生化學反應，但氪和氙具放射性，所以被核電廠納入恆常監測範圍。法媒引述一名EDF的發言人指，今次台山核電廠惰性氣體（氪和氙）的積聚，是因有燃料棒的外殼損壞導致；而這些氣體經收集後，根據相關規定先去除放射性之後排放。發言人強調，「我們並不是發生堆芯熔毀事故」，並指氣體是在受控的情況下排出，沒有造成污染。

能源顧問公司經理菲什曼（David Fishman）指出，損壞的核燃料棒有可能會使一些核裂變產生的物質流入核電廠反應堆的冷卻迴路；他表示，這縱使不是人們所願見，但損壞的核燃料棒出現洩漏並非罕見的情況。