深圳男遭電動滑板撞傷　骨折斷牙警方拒受理

電動滑板近年十分流行，但在一般街道上行駛，除帶來安全問題，更屬違法。廣東省深圳市的邵先生近日在南山區跑步時，遭彭姓男子踩電動滑板撞倒，導致手臂骨折，並撞斷了6隻牙。邵先生事後報警，惟警方指滑板非機動車，事件不屬於交通事故而是意外，因此不受理。邵先生強調，如無法與對方達成協商，將循法律途徑。

邵先生表示，上周四（10日）早上在南頭中學附近跑步，在一處天橋底準備左轉時，突然被踩電動滑板的彭男從後撞倒，邵先生整個人重摔在大理石梯級上，身體也被滑板壓着，而彭男膝蓋也擦傷。事後，彭男陪邵先生到醫院。邵先生稱，單是住院費用便要3萬多元（人民幣，下同，約3.7萬港元），修補牙齒又要3萬多元（約3.7萬港元）。另事故導致邵先生3個月沒辦法工作，他認為這一系列產生的費用都應由彭男支付。

記者其後聯絡到彭男，他指當時自己正上班，滑板的速度不快，因為邵先生突然左轉，才令他煞掣不及。針對邵先生提出的費用問題，彭男指當日到醫院已花了7,000多元（約8,616港元），其餘費用希望與邵先生好好協商，假如保險不能報銷，他願意承擔部分。

律師齊岩冰指出，加裝電機的滑板工具，並非單純人力驅動，目前國家相應的標準仍處於草案狀態。按照道路交通安全法，是否屬於非機動車存在爭議。他又提到，受害人如果在事件中疾行轉彎而照顧路況不足，也應當自行承擔部分損失。不過，雖然交警不受理案件，但根據有關法律規定，電動滑板是不容許在路上行駛，所以踩滑板一方難逃主要責任。