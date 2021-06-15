逾百考生涉廁所作弊　多名大學教師被刑拘

江西省教育廳周二（15日）通報當地專升本考試的考場作弊調查結果，在本月5日網上傳出統考科目的考題外洩、江西工程學院考場的廁所門上寫有答案等情況。江西省委、省政府迅速成立調查處置工作組，公安、教育、市場監督管理等部門立即展開調查，確認南昌理工學院和江西工程學院考場存在嚴重作弊現象，多人被刑拘，但不存在考前洩題，故今次考試有效。

調查發現，網上流傳的洩題圖片是浮梁北嵬文化藝術有限公司負責人周某傑發送至「2020屆潤知林總群」，合謀的江西潤知林教育諮詢有限公司招生負責人許某與南昌理工學院監考教師羅某勾結。羅某本月5日早上開考後10分鐘，利用監考的便利用手機偷拍試題發給許某，許某組織4名公司兼職人員寫好答案，發給羅某和北嵬公司負責人徐某浩，徐某浩又轉給周某傑，後者發至群組。

該群組有81名應考生，江西省教育考試院翻查他們所在考場的視像監控錄像，同時進行答卷比對分析，未發現異常或抄襲網傳洩題圖片中答案的情況。公安機關發現羅某組織3名考生作弊的線索，正進一步偵辦，目前已刑拘涉案9人。另外，南昌理工學院教師徐某欣在網上聲稱，支付2.6萬元人民幣（約3.15萬港元）包通過專升本考試。她涉嫌詐騙，目前已另案處理。

至於江西工程學院考場的廁所門上寫有答案一事，調查發現江西德誠教育發展有限公司工作人員梁某，指使江西工程學院監考教師張某沙、陳某在監考期間拍攝試題，並將答案發給梁某。梁某經多人轉發給江西工程學院大二學生陳某生，再把答案抄寫在該校一廁所門上。江西省教育考試院翻查監控錄像，發現期間有多名考生進入，分析答卷後發現該考場151名考生試題答案與廁所門上的答案一致，作違規處理。公安機關已刑拘5人，另有6人取保候審。