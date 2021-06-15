華晨汽車前董事長祁玉民　涉受賄遭開除黨籍

華晨汽車集團控股有限公司原黨委書記、董事長祁玉民，涉嫌嚴重違紀違法，去年遭紀律審查和監察調查。遼寧省紀委監委周二（15日）消息指，經遼寧省委批准，日前對祁玉民進行立案審查調查，決定開除他的黨籍，並收繳其違紀違法所得。

遼寧省紀委監委指，祁玉民喪失理想信念，無視黨紀國法，對抗組織審查；收受可能影響公正執行公務的禮金，違規配備、使用公務用車；違反議事規則違規決定重大問題，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益。他亦涉借用管理和服務對象錢款，違規經商辦企業，違規兼職取酬，搞錢色交易；對華晨集團虛報利潤問題失職失責；利用職務便利為他人謀取利益並非法收受財物；挪用公款給他人進行營利活動；濫用職權造成國有公司嚴重損失。

祁玉民的行為被指構成職務違法，並涉嫌受賄犯罪、挪用公款犯罪、國有公司人員濫用職權犯罪，而且性質惡劣，情節嚴重。省紀委常委會開會研究並報省委批准，決定給予祁玉民開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

祁玉民1959年1月出生，1982年8月加入大連重型機器廠工作，1985年9月加入中國共產黨，持有大學學歷，為高級工程師。他於2002年12月至2004年09月，在大連重工起重集團有限公司任董事長、總經理、黨委常委；於2004年10月至2005年12月，曾任遼寧省大連市人民政府副市長。他於2005年加入華晨汽車集團控股有限公司，並於2015年12月起任該公司黨委書記、董事長，至2019年3月退休。