華海上施壓不斷　菲再暫停終止美國駐軍協議

中菲與中美在南海的局勢持續不穩，在中國不斷的海上施壓下，菲律賓外交部長洛欽周一（14日）宣布，菲律賓再次暫停終止有關美國駐軍的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement）的決定。美國國防部對菲律賓的宣布表示歡迎。

《訪問部隊協議》於1999年生效，已維持22年。今次是菲律賓政府第3次暫停終止這個原定於8月到期的雙邊協議。洛欽表示，今次暫停將再延長6個月，期間總統杜特爾特會着手研究，並由雙方進一步解決他對協議某些方面的擔憂。菲方過去一直不滿在菲犯罪的美方人員缺乏管轄權、在海上演習期間破壞環境等問題。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）發聲明回應指，他們對菲律賓決定再次暫停終止《訪問部隊協議》表示歡迎。他指，美菲雙邊同盟中，他們視菲律賓為平等的主權夥伴；強調這夥伴關係不只有助於兩國安全，亦加強基於規則的秩序，有利於印太地區的所有國家。分析指，若《訪問部隊協議》最終未能繼續，兩國都會感到失望。