石正麗否認實驗室洩新冠病毒　美媒籲開放透明調查

隨着近月國際對新冠病毒溯源的呼聲日增，外界關注有傳在疫情前，已出現新冠早期感染者的湖北武漢​病毒研究所，或有病毒洩漏引致全球疫情。美國媒體周二（15日）報道引述中國病毒學家石正麗的回應，她表示有關指控欠缺理據。但報道同時指出，疫情爆發至今中方一直未能提供透明的途徑以供調查，認為難以解答各界對病毒起源的質疑。

《紐約時報》約於兩周前嘗試接觸武漢​病毒研究所科學家石正麗，對方以有違學院政策為由拒絕直接與記者對話，其後以訊息否認有關實驗室洩漏，以及有實驗室人員染疫的指控，並語帶憤怒地稱：「我怎能就沒有證據的東西提供證據？」她又指不知道一些詆毀無辜科學家的指控從何而來。在一個電郵訪問中，石正麗指外界的懷疑欠缺基礎；被問及其實驗室是否在疫情前掌握任何新冠病毒的來源時，她斷然否認。

報道提到，有關溯源的爭論已擴展至討論科學家研究傳染病毒的方式，有科學家就洩漏之說要求加強對病毒增效實驗的監控；儘管學界不少人傾向相信病毒由動物傳染至人體的可能性，惟至今仍未有自然界傳播的直接證據，故更多科學家要求全面的溯源調查。在今年3月，世衞於武漢調查後發表一份報告，指實驗室洩漏為「極不可能」，但同時總幹事譚德塞認為調查仍不夠全面。

該報道又指，石正麗曾於2017年發表一份論文，透過實驗將蝙蝠上新的冠狀病毒，混配現有病毒令至少一種病毒可傳染至人體；又稱石的部分蝙蝠實驗，於安全程度較低的二級生物安全實驗室內進行，可能增加洩漏的風險。石正麗回應指，沒有證據顯示在該實驗室進行的實驗曾造成人體感染，反問能否提供染疫人員的名單，並否認一切有關實驗室洩漏的說法。18名科學家周一（14日）於科學期刊《科學》上，要求對各種可能性作透明的調查。