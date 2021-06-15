習近平：堅持中共領導重大原則　立場不能含糊動搖

內地黨刊《求是》在周三（16日）即將出版的第12期雜誌中，刊登中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平撰寫的文章，文中收錄了2013年3月至今年3月，習近平在不同場合上談及有關中共歷史的共21則內容節錄，強調要正確了解黨國的歷史事件及人物，激發群眾的愛國愛黨熱情。當中又提到，中共領導原則及立場要特別堅定，絕不能含糊動搖。

據官媒報道，文章以《以史為鏡、以史明志，知史愛黨、知史愛國》為題，引述習近平在中央黨校建校周年、改革開放40周年及各地考察工作結束後等多個場合的講話節錄，有關講話圍繞歷史相關內容，強調「歷史是最好的教科書」，對開創未來十分必要。

其中，文章記載了習近平2015年在全國黨校工作會議上的講話，提到中國共產黨執政是中國、中國人民、中華民族的一大幸事。只要深入了解中國的近代史、現代史及革命史，就會發現在共產黨領導下，國家及民族才能取得今天的成就，包括現時的國際地位。他強調，「在堅持黨的領導這個重大原則問題上，我們腦子要特別清醒、眼睛要特別明亮、立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖」。

此外，文章提及歷史與民眾愛國愛黨情懷的連繫，強調從學習黨史中提升對黨的信賴，並需堅定支持黨的領導；要透過開展愛國主義教育，讓民眾了解歷史，以守護及繼承黨的領導。