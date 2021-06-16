新北公司從大陸及越南　輸入逾18萬件仿冒隔離衣

台灣新北地檢署日前聯同調查局台中調查處，查獲某公司輸入仿冒的5,200件醫療用即棄式隔離衣、進口報單及出貨單等物品。當局其後再查獲該公司從大陸輸入79,900件隔離衣，並從越南輸入沒申請許可的10萬件隔離衣，其材質均未經驗證，檢方以涉犯欺詐、商品虛偽標記等罪嫌進一步偵辦。

新北地檢署日前獲報指，新北有業者仿冒合格醫療用即棄式隔離衣，透過網絡平台及業務員兜售方式，販售至全台各地。檢調本月1日前往新北市某公司進行搜索及行政稽查，當場查獲一批仿冒隔離衣、進口報單及出貨單等物，進一步調查發現該公司輸入大批來自大陸及越南的仿冒隔離衣。貨品由該公司租用的倉庫內更換每盒10件的外盒包裝，對外佯稱具有醫療效果，並以每箱400件2萬元（新台幣，下同，5,600港元）的價格，販售予不特定的下游廠商、醫療院所、養護機構、藥局及一般民眾。

檢調單位約談該公司的鄭姓負責人及王姓業務經理到案說明，訊後以涉嫌欺詐、偽造文書、商品虛偽標記，以及醫療器材管理法冒用他人合法醫療器材名稱、說明書或標籤等罪嫌，准鄭姓負責人以10萬元（約2.8萬港元）交保，王姓業務經理則暫時獲釋。新北市衞生局表示，經過濾追查發現有許多醫療院所、診所都在採購名單內，目前已請相關業者下架及回收產品，後續將追查商品流向。