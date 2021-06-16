美準亞太助卿：致力讓美國在戰略競爭中勝過中國

獲提名為美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿的資深外交官康達（Daniel Kritenbrink），周二（15日）在出席參議院外交委員會任命聽證會時表示，中國是美國最大的地緣政治考驗，他將致力於在美國與中國的戰略競爭中獲勝；他也會進一步發展與台灣的堅實關係。

康達在會上表示，支持美國以實力與中國作出互動，這包括與盟友夥伴團結一致、參與國際組織、投資美國的外交軍事力量等。他又引述國務卿布林肯說法表示，美國對中國的態度將有競爭、有敵對、有合作等多面向。

康達指出，美國將會挺身反對中國破壞以規則為基礎的國際秩序、反擊不公平的貿易行為、捍護關鍵供應鏈、保護美國敏感技術，並加強美國實力。另外，他還說美國將持續確保中國當局要為在新疆發生的種族滅絕、為踐踏香港自治和公民自由、為系統性壓迫西藏負責；美國也將強化夥伴抵禦中國恐嚇，以及反對中方非法海事主張的能力。

康達續指，美中仍有可以合作的地方，包括氣候危機、反毒與反核武擴散；正如同美國總統拜登所說，美國無意尋求衝突，而是歡迎激烈競爭，將全面捍衛美國利益。康達又說，他有6項政策目標，包括重振美國與盟友關係、讓美國勝過中國、減低北韓核武威脅、支持包容性經濟政策、促進民主與人權，以及應對新冠和氣候危機等全球優先事項。

康達自1994年起出任外交官，曾派駐台北、科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；前總統奧巴馬訪中國時，康達就是隨行官員，另一位前總統特朗普在2017年7月提名康達出任駐越南大使，如今再獲拜登政府青睞，提名為亞太助卿。